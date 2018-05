Valentina Shevchenko también estará presente en el UFC Chile , el próximo 19 de mayo, solo que fuera de la jaula. La representante peruana debutará como narradora junto a Fabricio Werdum, excampeón de peso pesado.



"Cuando recibí la propuesta de estar analista del evento UFC en Chile, la acepté sin pensar. Para mi es una muy linda oportunidad de compartir esta gran noche de las peleas con el público y todos fanaticos del UFC", reveló Valentina Shevchenko sobre su debut como analista.



Esta será la primera vez que 'La Bala' visitará Chile. "Todos los años que he vivido en Latinoamerica lamentablemente no tuve oportunidad de visitar Chile. Pero sé que es un país muy hermoso. Espero tener oportunidad en el futuro", finalizó.



Valentina Shevchenko no será parte del UFC Chile pues se está preparando para pelear por el título de peso mosca. La fecha tentativa es en setiembre, fecha en que se llevará el primer evento de la compañía en Rusia.



El sábado 19 de mayo pelearán los peruanos Humberto Bandenay, Enrique Barzola y Claudio Puelles. Será la primera vez que compartan cartelera.