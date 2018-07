Conor McGregor no sale de una y ya vuelve a meterse a otra disputa legal. Ahora tendrá que vérselas con Michael Chiesa , quien planea demandarlo por arruinar su carrera en la UFC .



Esto, como consecuencia del brutal ataque que perpetró Conor McGregor en junio de este año. Junto a sus compañeros de equipo, decidió vandalizar un bus de la UFC , en donde Michael Chiesa salió herido.

Como resultado, perdió contra Kevin Lee por una sumisión. Las lesiones en la cara y pie le jugaron en contra y no pudo estar al 100% en la jaula de la UFC .



Luego de ello, tocó la pelea contra Anthony Pettis, a quien debía enfrentar días antes del mencionado ataque. También lo perdió y cedió 30% de su bolsa de ganancias por no llegar al peso necesario.



“Las ruedas están en movimiento. Estoy haciendo lo que me han aconsejado y sí, hay una batalla legal contra Conor McGregor ", señaló el peleador de UFC . Quiere dejar en claro que sus últimas derrotas tienen consecuencias.