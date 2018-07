Conor McGregor recibió una gran noticia este miércoles en Nueva York: el peleador irlandés evitará la prisión tras declararse culpable del violento ataque que realizó a un bus de de la UFC en abril pasado, donde varios peleadores terminaron heridos.

El sorpresivo ataque de Conor McGregor junto a varios miembros de su equipo se debió a que, en la previa del UFC 223, la promotora decidió despojarlo de su título ligero por negarse a defenderlo. Y dos días después, Khabib Nurmagomedov lo ganaría tras vencer a Al Iaquinta.



Precisamente Khabib Nurmagomedov, actual monarca de la división ligera, decidió enviarle un mensaje a Conor McGregor poco después de anunciarse su condena: cinco días de servicios comunitarios, tres clases para el control de la ira y una importante multa económica.

"Me alegra que no haya terminado en la cárcel, porque no podría haberlo castigado si ese hubiera sido el caso. Ahora tiene que traer a su equipo irlandés al Madison Square Garden en noviembre para terminar nuestros asuntos", dijo Khabib Nurmagomedov al portal MMA Junkie.

Al parecer, Khabib Nurmagomedov quiere enfrentar a Conor McGregor en el UFC 230, a realizarse el 3 de noviembre en Nueva York. Este evento tiene solo dos peleas confirmadas hasta la fecha: Yoel Romero vs. Paulo Costa y Ronaldo Souza vs. David Branch, ambas en peso medio.