Si Conor McGregor tenía chances de regresar a la UFC , las quemó cuando atacó el bus de la compañía hace unas semanas. Eso le generó problemas con la policía, y también con Dana White , el presidente de la compañía.



Así lo confirmó Dana White para las cámaras de TMZ. Después de que Conor McGregor termine con sus problemas legales, la UFC podrá ponerle una sanción.



"Tiene que ser castigado por la ley primero. Luego de eso, nosotros ya veremos qué hacemos con él. Eso sí, no tendrá ningún privilegio", señaló Dana White.



Conor McGregor no pelea en la UFC desde el 2016 y en el último evento de la compañía, fue despojado del título de peso ligero. El irlandés ya no es el favorito de Dana White.



Sin embargo, no habría problema con ello. Conor McGregor ha manifestado su deseo de volver a boxear pues la bolsa de ganancia es mayor que en la UFC. Todo dependerá de la decisión de Dana White.