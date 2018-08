Cris Cyborg se cansó de esperar. La temible peleadora brasileña, actual campeona de la división pluma femenina de UFC , arremetió contra su compatriota Amanda Nunes (campeona gallo) por postergar hasta diciembre la pelea programada entre ambas.

"Amanda quiere seis meses más de descanso y yo quiero pelear ahora. Ella me ha retado y ahora quiere estar descansando porque 'supuestamente' esta mal. Soy la campeona y mi deber es estar lista para defender mi título, me pagan solo cuando peleo. Amanda pelea solo una vez al año y yo quiero pelear aunque sea en una cartelera pequeña", dijo Cris Cyborg.

Si ven las entrevistas de Amanda Nunes es como si estuviera de vacaciones. No quiero estar casi un año sin combatir en mi mejor momento, es una falta de respeto. Han pasado cuatro meses desde mi última pelea y ya estoy lista", agregó la principal estrella femenina de la UFC.

Por otro lado, Cris Cyborg también criticó a la UFC por no conseguirle rivales para defender su título. Incluso, la campeona pluma aseguró sufrir cierto tipo de discriminación por ser brasileña.

"En UFC me dicen que no hay rivales, pero sí los hay. En Invicta (su anterior promotora) nunca tuve ese problema. No es un secreto que la UFC no promocione a los brasileños. No es justo que me aparten a un lado en mi mejor momento porque Amanda Nunes quiere estar de vacaciones", finalizó Cris Cyborg.