Dan Henderson ha sido campeón de dos empresa de MMA, pero nunca lo logró en UFC . A pesar de ello, decidió retirarse en el 2016. Sin embargo, siempre se quedó ese sin sabor.



En una reciente entrevista con MMA Junkie , 'Hendo' reveló que no tiene intenciones de regresar a UFC . Pero este escenario puede cambiar si la compañía paga bien el esfuerzo.



"No tengo planes de regresar al octágono. Aunque, si UFC quiere hacer una 'Pelea de Dinero', no podría negarme. No podría hacerles perder el tiempo su hay mucho dinero de por medio", señaló.



La última pelea de Dan Henderson fue ante Michael Bisping fue en octubre del 2016. Fue por el título de peso medio UFC , pero perdió por decisión unánime.



Antes de ello, ya lo había tentado en dos ocasiones, pero perdió ambas oportunidades.