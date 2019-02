Marlon Vera se preparaba para su primera pelea del 2019 en el UFC 235 , a desarrollarse este sábado 2 de marzo. Sin embargo, el ecuatoriano quedó descartado a pocos días del evento por problemas de salud.

A través de su Twitter, 'Chito' reveló que no podrá cortar el peso y de esta forma tendrá que quedar fuera del UFC 235. "Me duele no poder estar apto para pelear este sábado. El doctor me dijo que no hay forma de que corte el peso. Necesito recuperarme para volver a los entrenamientos", escribió el peleador de peso gallo.

Aunque UFC buscó reemplazo de Marlon Vera para la pelea ante Frankie Saenz, por el corto tiempo no pudo encontrar, por lo que la pelea fue removida del evento. Con ello, habrán doce combates en el T-Mobile de Las Vegas.

Cabe señalar que Marlon Vera venía de vencer a Guido Cannetti en el UFC Argentina por sumisión. Por su parte, Frankie Saenz llegaba al evento de la mejor manera tras derrotar a Enrique Briones, en mayo pasado.