UFC San Petersburgo: Alistair Overeem pelea ante Alexey Oleinik en la estelar del evento en Rusia

UFC volverá este sábado a Rusia para realizar el segundo evento Fight Night en dicho país. Y a diferencia de la anterior vez, que se celebró en Moscú, en esta ocasión se desarrollará en el Yubileyny Sports Palace de San Petersburgo.

El UFC San Petersburgo se llevará a cabo este sábado 20 de abril desde las 10:00 am (hora peruana) vía FOX Sports (501 Movistar - 604 DirecTV - 61 Claro). Las estelares serán a partir de las 12:00 pm por la misma señal.

La estelar del UFC Fight Night en San Petersburgo estará a cargo del duelo entre el holandés Alistair Overeem y el ruso Alexey Oleinik. Aunque no se han enfrentado antes, ambos se conocen, ya que compartieron entrenamientos.



En su momento, Alistair Overeem ayudó a que Alexey Oleinik se prepare para su pelea contra Mirko Cro Cop en 2008. Asimismo, el ruso acondicionó al holandés previo a su duelo frente a Frank Mir en 2014.

UFC San Petersburgo: cartelera del evento en Rusia

División Peleas Cartelera Peso pesado Alistair Overeem vs. Alexey Oleinik Estelares Peso ligero Islam Makhachev vs. Arman Tsarukyan Estelares Peso pesado Sergei Pavlovich vs. Marcelo Golm Estelares Peso semipesado Ivan Shtyrkov vs. Devin Clark Estelares Peso mosca femenino Roxanne Modafferi vs. Antonina Shevchenko Estelares Peso medio Krzysztof Jotko vs. Alen Amedovski Estelares Peso gallo Movsar Evloev vs. Seung Woo Choi Preliminares Peso wélter Sultan Aliev vs. Keita Nakamura Preliminares Peso ligero Alexander Yakovlev vs. Alex da Silva Coelho Preliminares Peso pesado Marcin Tybura vs. Shamil Abdurakhimov Preliminares Peso semipesado Gadzhimurad Antigulov vs. Michał Oleksiejczuk Preliminares Peso ligero Magomed Mustafaev vs. Rafael Fiziev Preliminares

"Nos hemos ayudado mucho, me siento un poco mal, porque voy a derrotarlo, pero será un gran evento. Habrá mucha acción", declaró Alistair Overeem, quien marcó 111.13 kilos. Mientras que el ruso Alexey Oleinik registró 107.5 kilos.



Por otro lado, Antonina Shevchenko, hermana de Valentina, también estará en el UFC San Petersburgo. La 'Pantera' buscará su octava victoria contra la estadounidense Roxanne Modafferi en las estelares del evento.



"Me he preparado para todo, porque la pelea puede tener diferentes situaciones, pero busco una victoria rápida. Quiero el nocaut", declaró Antonina Shevchenko, quien compite junto con su hermana en la categoría de peso mosca de UFC.

UFC San Petersburgo: horarios y canales del evento



País Preliminares Main Card Canal Honduras 9:00 am 11:00 am Fighting Sports Network/FOX Sports México 9:00 am 11:00 am Fighting Sports Network/FOX Sports Guatemala 9:00 am 11:00 am Fighting Sports Network/FOX Sports El Salvador 9:00 am 11:00 am Fighting Sports Network/FOX Sports Nicaragua 9:00 am 11:00 am Fighting Sports Network/FOX Sports Panamá 10:00 am 12:00 pm Fighting Sports Network/FOX Sports Ecuador 10:00 am 12:00 pm FOX Sports Perú 10:00 am 12:00 pm FOX Sports Colombia 10:00 am 12:00 pm FOX Sports Bolivia 11:00 am 1:00 pm FOX Sports R. Dominicana 11:00 am 1:00 pm FOX Sports Paraguay 11:00 am 1:00 pm FOX Sports Puerto Rico 11:00 am 1:00 pm Fighting Sports Network/FOX Sports Venezuela 11:00 am 1:00 pm FOX Sports Argentina 12:00 pm 2:00 pm FOX Sports Brasil 12:00 pm 2:00 pm FOX Sports Chile 12:00 pm 2:00 pm FOX Sports Uruguay 12:00 pm 2:00 pm FOX Sports

