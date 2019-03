¡Vamos, 'Fuerte'! Enrique Barzola pelea contra Kevin Aguilar en el UFC Filadelfia

Luego de dos meses de un arduo campamento en Estados Unidos, Enrique Barzola volverá este sábado al octágono para enfrentar a Kevin Aguilar en el UFC Filadelfia. El combate será parte de las preliminares en el Wells Fargo Center (4:30 pm/ FOX Sports 2).

Con cuatro victorias seguidas, 'El Fuerte' Barzola buscará un triunfo que lo ubique cerca del top 15 de la división peso pluma. Esta será su primera presentación del año, luego de estar casi 10 meses fuera, en octubre iba a pelear, pero una lesión se lo impidió.

"Entrené en American Top Team con duros peleadores. Siento que me he fortalecido en todas las áreas y en cada disciplina. He trabajado mi striking (lucha de pie) y cuando vea la oportunidad lo noquearé o someteré", dijo a Enrique Barzola a Depor.

Si bien sus anteriores victorias fueron por decisión, Barzola es consciente de que esta vez deberá salir más agresivo. "Uno siempre quiere acabar la pelea rápido, pero los rivales jamás se van a dejar, pero yo he mejorado bastante. Noquearlo, me ayudará a dejar en claro que soy un peleador peligroso", agregó.

Por su parte, Kevin Aguilar saldrá por su segunda victoria en el UFC Filadelfia. El apodado 'Ángel de la Muerte' debutó ante Rick Glenn en noviembre, luego de destacar en la serie de Dana White, la cual busca reclutar a destacados peleadores.

Con 16 victorias como profesional, Kevin Aguilar domina la lucha de pie y se caracteriza por ser un contragolpeador. Además, posee una mano pesada, y sumándole a su defensa de derribos, lo hace un rival de cuidado en UFC.

► Alerta de nocaut: Edson Barboza enfrenta a Justin Gaethje en la estelar del UFC Filadelfia

►¡No lo para nadie! Roger Federer dio cátedra y venció a Denis Shapovalov en semifinales del Masters 1000 de Miami

►¡Vuelve con fuerza! Nadador Mauricio Fiol quedó apto para participar en Lima 2019

►¡Mucho ojo! Así pelea Kevin Aguilar, oponente del 'Fuerte' Barzola en el UFC Filadelfia [VIDEO]