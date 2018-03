Frankie Edgar viene atravesando un momento complicado en la UFC. El pasado 3 de marzo, 'The Answer' sufrió la primera derrota por nocaut de su carrera profesional, tras recibir un brutal uppercut de Brian Ortega en la pelea co-estelar del UFC 222.

Con 36 años y habiendo perdido probablemente su última chance de pelear por el título pluma (66 kilos) de la UFC, el futuro de Frankie Edgar es incierto. Aunque su entrenador de boxeo, Mark Henry, cree que la mejor decisión que puede tomar es la de bajar a la división gallo (61 kilos).

"Me encantaría ver a Frankie Edgar peleando en peso gallo. Cada vez que peleó con alguien de su tamaño, lo hizo bien. Es complicado cuando cedes tamaño, altura y alcance. Contra Brian Ortega pagó caro acercarse mucho, pero eso es lo que tenía que hacer para compensar el alcance", aseguró el entrenador de la estrella de UFC en una entrevista con ESPN.

Sin embargo, Mark Henry ve poco probable que Frankie Edgar se anime a bajar a la división gallo de UFC, a menos que sea por una pelea por el título ante TJ Dillashaw. Pues según su forma de pensar, lo consideraría un retroceso para su carrera.

" Frankie Edgar considera el hecho de bajar como una debilidad, pero ese es su verdadero peso. No puede pesar 15 libras menos que su rival la noche de la pelea, esas son tres categorías en boxeo. Pero él iba a tomar la pelea sin importar lo que yo dijera. Esa es su manera de ser. Me ponen nervioso esos peleadores que no aceptan peleas. Confío en que Frankie peleará con cualquiera en UFC", finalizó.