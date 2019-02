Quedarán para la historia: las diez mejores peleas de Georges St-Pierre en UFC [VIDEO]

Considerado uno de los mejores peleadores del mundo, Georges St-Pierre decidió ponerle fin a su carrera en las artes marciales mixtas. En conferencia de prensa en Canadá, el excampeón de UFC anunció su retiro oficial.

"Anuncio mi retiro. No hay lamentos, estoy muy contento de hacerlo. Quería hacerlo a mi manera, no que alguien me diga o obligue a hacerlo. Agradezco a todos por su apoyo en estos años", dijo Georges St-Pierre.

Con este anuncio, Georges St-Pierre puso fin a 17 años de carrera, una trayectoria marcada de varios logros como las nueve defensas exitosas del título de peso wélter de UFC. Además, ser campeón en dos divisiones diferentes tras conseguir el cinturón mediano.

Entre las principales peleas de Georges St-Pierre destacan la que tuvo contra Nick Díaz, B.J Penn, Matt Serra, Jon Fitch y la revancha ante Matt Hughes. Repasa sus diez mejores combates dentro del octágono de UFC en este video.