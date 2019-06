¡Ya calientan 'motores'! Jon Jones tuvo primer careo con Thiago Santos previo al UFC 239 [VIDEO]

A falta de menos de dos semanas para el 6 de julio, Jon Jones y Thiago Santos estuvieron frente a frente en una conferencia de prensa previa al UFC 239. Un careo que se realizó en Los Ángeles y en donde asistieron varios peleadores de la cartelera.

Con ropa casual, Jon Jones y Thiago Santos tuvieron un breve careo antes de la semana del UFC 239. Como se recuerda, 'Bones' defenderá su título semipesado ante el brasileño en el T-Mobile de Las Vegas.

Careo entre Jon Jones y Thiago Santos previo al UFC 239. (MMA Fighting)

Me siento bien, me voy familiarizando otra vez con pelear seguido. Es como cuando era más joven, pero ahora soy más experimentado y tengo más seguridad en mi equipo y en mí trabajo. Me siento motivado", declaró Jon Jones.



Cabe señalar que Amanda Nunes también estuvo cara a cara con Holly Holm previo a su pelea por el título de peso gallo de UFC. Además, Diego Sanchez y Michael Chiesa dijeron presente en el estrado.

► Con la presencia de The Undertaker: repasa todos los resultados del RAW de Everett



► ¡Qué tal combate! The Undertaker y Roman Reigns pelearán contra Drew McIntyre y Shane McMahon en Extreme Rules 2019



► ¿Quién es más fuerte? Bobby Lashley se enfrentó a Braun Strowman en el juego de la soga, pero no hubo ganador [VIDEO]



► ¡Lo venció en un dos por tres! R-Truth derrotó a Drake Maverick y retuvo el título 24/7 de la WWE [VIDEO]