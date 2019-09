¡Alista el nocaut! Jorge Masvidal entrena sus rodillazos para su pelea contra Nate Diaz en el UFC 244 [VIDEO]

Considerado como uno de los combates más importantes del año, Jorge Masvidal y Nate Diaz se enfrentarán en el 2 de noviembre en el UFC 244 para saber quién es el peleador más recio de la jaula. Y a poco más de un mes, 'Gamebred' ya inició su campamento.

A través de las redes sociales, Jorge Masvidal mostró un poco de su entrenamiento y lo que más sorprendió fueron sus rodillas voladoras. Justamente, la forma como noqueó a Ben Askren en cinco segundos.



Así entrena sus rodillazos Jorge Masvidal previo a su pelea contra Nate Diaz en el UFC 244. (Instagram)

"En mi pelea verán pura violencia, violencia total segundo a segundo. Yo no voy a parar hasta que mi corazón se detenga y den por terminada la pelea. Es mi mentalidad", declaró Jorge Masvidal, cuando estuvo en el UFC México.

"Nate tiene la misma mentalidad que yo, quiere destrozar por completo y eso me da el extra que se necesita, que no he tenido en años. Esto me motiva", agregó Masvidal.

► ¡Es oficial! Daniel Bryan y Roman Reigns chocarán con Erick Rowan y Luke Harper en Hell in a Cell 2019



► Va por más títulos: Novak Djokovic mejoró de su hombro y disputará la gira asiática



► ¡Con guitarra en mano! Elias le dedicó una canción ofensiva a Chad Gable en SmackDown Live [VIDEO]



►¡Seguimos sumando! María Belén Bazo clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en windsurf