Con 14 años, Maria Paula Buzaglo empezó a entrenar muay thai por 'picona': le dieron una paliza en su clase de prueba, y eso no podía quedar así. Se preparó duro, y solo un año después ya era campeona mundial juvenil de esta disciplina.

El tiempo pasó y Maria Paula Buzaglo, con 18 años recién cumplidos, busca repetir la hazaña. Aunque esta vez dentro de la jaula de las artes marciales mixtas (MMA).

Para conseguirlo, 'Mapi' viajó a entrenar a California, con el Team Olaya. Ahí vivió por nueve meses, lejos de su familia, pero su gran esfuerzo valió la pena: el último domingo debutó en las MMA con un imponente triunfo por sumisión sobre la ‘gringa’ Sade Hubbard, en la promotora Cage Wars.

"Estaba ansiosa por pelear profesionalmente, pero no me dejaban porque era menor de edad. Las MMA abarcan muchas disciplinas y no es nada fácil combinarlas en combate, pero cada vez me siento más fuerte", explicó Buzaglo.

Un solo puño



Maria Paula Buzaglo acaba de firmar un contrato por cinco peleas con la promotora mexicana Combate Américas. Su objetivo a corto plazo es hacerse un nombre en las MMA, pero su sueño, claro está, es llegar a la UFC, donde compite Humberto Bandenay , su enamorado.



"Es bacán porque compartimos objetivos y nos apoyamos mutuamente. Además, ahí en los sparrings aprovecho para desquitarme cuando fastidia mucho (risas)", dijo la joven peleadora peruana de MMA.

Humberto Bandenay, por su parte, cree que Buzaglo tiene todo lo necesario para competir con las mejores del mundo. "Es una chica fuerte y siempre entrenamos duro. Esto nos apasiona y no descansaremos hasta llegar lejos", aseguró. Que así sea.