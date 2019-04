¡Una locura! Ruso Pavlovich noqueó a brasileño Golm con letal combinación de golpes en el UFC San Petersburgo [VIDEO]

Ante su gente y con la consigna de sumar su primer triunfo en el octágono, el ruso Sergei Pavlovich noqueó a al brasileño Marcelo Golm en el primer round de su pelea en el UFC San Petersburgo. Esto tras una letal combinación de puños.

Aunque ambos salieron al frente, Pavlovich conectó un volado de derecha que dejó mareado a su rival. En ese momento, Marcelo Golm intentó moverse, pero quedó acorralado contras las rejas del octágono.

Una posición que fue aprovechada por Sergei Pavlovich, quien atacó sin parar con una brutal combinación de golpes. Un recto y un gancho fueron fulminantes para que el brasileño cayera a la lona, lo que generó que el árbitro detenga el combate.

"Quiero agradecer a todos los que me apoyaron. No busco el nocaut, pero siempre entreno fuerte. Mi entrenador me dijo que ataque con mi jab y eso fue lo que hice", señaló el ruso Pavlovich.



