Un momento incómodo se vivió el último sábado en Boston, luego del triunfo de Stipe Miocic sobre Francis Ngannou en el UFC 220. A pesar de haber logrado la tercera defensa de su título de pesos pesados, el peleador de raíces croatas no permitió que Dana White le colocara el cinturón.



Mostrando su molestia con el presidente de la UFC, Stipe Miocic le pidió el cinturón para dárselo a Marcus Marinelli, uno de sus entrenadores. Esto, en rechazo a la campaña promovida por White para tener a Francis Ngannou como nuevo campeón de la categoría.

"Dana me respeta y yo lo respeto. Fin de la historia", dijo Stipe Miocic en la conferencia posterior al combate. Sin embargo, sus palabras cambiaron cuando le preguntaron si consideraba que White le había faltado el respeto promoviendo a Ngannou.



"No lo sé y en verdad no me importa. ¿Dónde está mi coach? Esos tipos de ahí son mi familia. Me respetan y los respeto. Ellos entran ahí conmigo. Nos vamos a la guerra sin importar lo que pase, ganemos, perdamos o empatemos. Esa es mi familia. Nos respetamos sin importar la situación", agregó Miocic.



Aunque todavía no hay algo confirmado, se especula que el excampeón Caín Velásquez podría convertirse en el nuevo retador al título de pesos pesados. Sería un combate soñado por todos los fanáticos.