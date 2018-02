La decisión de Valentina Shevchenko , de bajar de categoría gallo a mosca, tomó por sorpresas a muchos en UFC , pero el tiempo le está dando la razón. Y es que se impuso de forma notoria a la brasileña Priscila Cachoeira en su debut en el nuevo peso.

A Valentina Shevchenko solo le bastaron dos rounds en el UFC Belem para demostrar que tiene condiciones de campeona. Y es que la 'Bala' destrozo a Priscila Cachoeira con un total de 230 golpes frente a tres que conectó la brasileña.

Luego de su gran actuación en UFC, la representante peruana tiene un objetivo en mente: el título mosca. Por eso, ya pidió enfrentar a la campeona inaugural, Nicco Montaño, pero no ha encontrado respuesta hasta el momento.

"Veamos qué hace la campeona, porque nadie ha oído nada sobre ella, no está diciendo nada. En mi opinión, si ella tiene el título, debe defenderlo. Ella no puede simplemente escapar, y no puede encontrar otra razón para no pelear", dijo Valentina Shevchenko.



Cabe señalar que Valentina Shevchenko quiere pelear cuánto antes con Nicco Montaño. El escenario más cercano sería el UFC Chile, evento que se celebrará el 19 de mayo y en donde muchas estrellas sudamericanas querrán brillar.