¡Con la bicolor! Así fue la entrada del 'Fuerte' Barzola para su pelea contra Kevin Aguilar en el UFC Filadelfia [VIDEO]

Decidido a buscar su quinta victoria consecutiva, Enrique Barzola salió al Wells Fargo Center para su pelea contra Kevin Aguilar en el UFC Filadelfia. Y como en otras oportunidades, el 'Fuerte' salió con la bandera peruana.

"Entrené dos meses en American Top Team. Siento que me he fortalecido en todas las áreas y en cada disciplina. He trabajado mi striking (lucha de pie) y cuando vea la oportunidad lo noquearé o someteré", dijo a Enrique Barzola a Depor en la previa.

Si bien sus anteriores victorias fueron por decisión, Barzola es consciente de que esta vez deberá salir más agresivo. "Uno siempre quiere acabar la pelea rápido, pero los rivales jamás se van a dejar, pero yo he mejorado bastante. Noquearlo, me ayudará a dejar en claro que soy un peleador peligroso", agregó.



Por su parte, Kevin Aguilar saldrá por su segunda victoria en el UFC Filadelfia. El apodado 'Ángel de la Muerte' debutó ante Rick Glenn en noviembre, luego de destacar en la serie de Dana White, la cual busca reclutar a destacados peleadores.

