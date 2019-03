Alerta de nocaut: Edson Barboza enfrenta a Justin Gaethje en la estelar del UFC Filadelfia

La división de peso ligero se paralizará este sábado 30 de marzo con el duelo entre Edson Barboza y Justin Gaethje en el UFC Filadelfia (6:00 pm/FOX Sports 2). Un evento que tendrá trece combates en su cartelera.

El UFC Fight Night se realizará en el Wells Fargo Center en Filadelfia en el estado de Pensilvania. El evento comenzará a las 2:30 pm (hora peruana) con las primeras preliminares, que solo se podrán ver por UFC Fight Pass. Sin embargo, desde las 4:00 pm, la transmisión para Latinoamérica estará a cargo de FOX Sports 2.

La cartelera estelar del UFC Filadelfia arrancará a partir de las 6:00 pm (hora peruana). Justamente, Edson Barboza y Justin Gaethje serán la pelea principal de la velada, un duelo que promete por tratarse de dos noqueadores.

Y es que Barboza registra doce victorias por nocaut; mientras que Justin Gaethje lleva cuatro más que él (16). Eso sí, la principal arma del brasileño son las patadas, pues ha conectado 257 patadas (entre low kicks y high kicks) en UFC, con un 78% de acierto.



En el caso de 'The Highlight' con cuatro peleas en UFC, tiene 125 patadas aplicadas y un 36% de acierto. "Si le gano a Barboza, buscaría pelear con un top 5 de la división", dijo Justin Gaethje.

UFC Filadelfia: horarios y canales del evento

País Preliminares Estelares Canal El Salvador 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Guatemala 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Honduras 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports México 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Nicaragua 3:00 pm 5:00 pm FOX Sports 2/Fighting Sports Colombia 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Ecuador 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Panamá 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Perú 4:00 pm 6:00 pm FOX Sports 2 Bolivia 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Paraguay 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Puerto Rico 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 R. Dominicana 5:00 pm 7:00 pm FOX Sports 2 Venezuela 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Argentina 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Brasil 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Chile 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2 Uruguay 6:00 pm 8:00 pm FOX Sports 2

Por otro lado, Dave Branch y Jack Hermansson serán parte de la coestelar del UFC Filadelfia. Otra de las peleas principales de la velada a será la que tenga Josh Emmett frente a Michael Johnson.

Asimismo, el peruano Enrique Barzola formará parte de las preliminares del UFC Filadelfia. El 'Fuerte' chocará contra el estadounidense Kevin Aguilar en busca de su quinta victoria consecutiva dentro de la empresa.

"Me he preparado de la mejor manera con un campamento de dos meses en Estados Unidos. He mejorado lucha de pie, mi boxeo y muay thai. Si veo la oportunidad de noquear o someterlo, lo haré. Estoy en mi mejor etapa", dijo Barzola a Depor.

Cabe señalar que la colombiana Sabina Mazo debutará en el UFC Filadelfia ante Maryna Moroz. La peleadora sudamericana viene de un récord invicto de seis peleas.

UFC Filadelfia: cartelera completa del evento

División Pelea Cartelera Peso ligero Edson Barboza vs. Justin Gaethje Estelares Peso mediano David Branch vs. Jack Hermansson Estelares Peso pluma Josh Emmett vs. Michael Johnson Estelares Peso paja femenino Karolina Kowalkiewicz vs. Michelle Waterson Estelares Peso semipesado Paul Craig vs. Kennedy Nzechukwu Estelares Peso pluma Sheymon Moraes vs. Sodiq Yusuff Estelares Peso ligero Ross Pearson vs. Desmond Green Preliminares Peso pluma Enrique Barzola vs. Kevin Aguilar Preliminares Peso mediano Kevin Holland vs. Gerald Meerschaert Preliminares Peso gallo Ray Borg vs. Kyler Phillips Primeras preliminares Peso mosca femenino Maryna Moroz vs. Sabina Mazo Primeras Preliminares Peso gallo Álex Pérez vs. Mark De La Rosa Primeras Preliminares

