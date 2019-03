No quiere esperar más: Daniel Cormier pretende ir a WrestleMania 35 para retar a Brock Lesnar [VIDEO]

A pesar de que Daniel Cormier es el actual campeón de peso pesado de la UFC , aún no tiene una pelea programada, ni un peleador que se perfile como su próximo rival. Sin embargo, el estadounidense tienen en la mira a un luchador de la WWE.

Del último posible rival que los medios hablaron fue de Brock Lesnar. Principalmente, porque en julio de 2018, la 'Bestia Encarnada' apareció en el UFC 226 y encaró a Cormier, quien esa noche se había convertido en campeón de peso pesado.

Todo parecía que ese combate se iba a realizar, pues un mes después, en SummerSlam 2018, Roman Reigns venció a Lesnar y se coronó campeón universal de la WWE.

Sin embargo, el exmiembro de The Shield tuvo que abandonar el cinturón para luchar contra su leucemia. Y en noviembre de ese año, la Bestia tuvo la oportunidad de recuperar el título en Crown Jewel, evento celebrado en Arabia Saudita. Y así lo hizo.

Desde entonces, Cormier se ha quedado con la ganas de enfrentar a Lesnar, pero ahora no quiere esperar más, quiere ir a buscarlo.

Durante un enlace del último UFC Fight Night en ESPN dijo lo siguiente: "Aún no tengo una pelea en agenda. Pero mis ojos están puestos en Brock Lesnar. Así que voy a tener que ir a WrestleMania y hacer que pierda el título. De esta manera, ya no tendrá pretextos para no venir a UFC. Le voy a poder dar una paliza".

En tanto, el presidente de UFC, Dana White, espera que la bestia encarnada regrese al octágono más famoso del mundo en el verano estadounidense. Pero hasta el momento, nada es seguro. Lesnar sigue con el cinturón universal de la WWE y no sabemos si lo perderá en WrestleMania 35.

La última vez que Brock peleó en la jaula de UFC fue en julio de 2016. Aquella vez se enfrentó a Mark Hunt, pero la contienda quedó sin resultado.

