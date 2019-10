¡Alta tensión! Yair Rodríguez tuvo intenso careo con Jeremy Stephens en su revancha para el UFC Boston [VIDEO]

Hace un mes, Yair Rodríguez protagonizaba con Jeremy Stephens la pelea estelar del UFC en México. Todo pintaba para que el local -con el apoyo de su gente- sacara la 'garra'. Sin embargo, por un piquete accidental al ojo de su rival, la pelea acabó 'sin resultado'.

Muchas cosas se dijeron tras el bochornoso incidente, desde poner en duda la veracidad de la lesión de Stephens hasta mencionar que Rodríguez era una peleador 'sucio'. Incluso, llegaron a las manos un día después en el hotel, pero UFC encontró la forma de calmar los ánimos de ambos, reagendando la pelea.

Así fue el careo entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens previo al UFC Boston. (UFC)

De esta forma, ambos volverán a estar en el octágono, esta vez en el UFC Fight Night en Boston. Y en el careo y pesaje oficial, tanto Yair Rodríguez como Jeremy Stephens no tuvieron problemas a la hora de dar con el peso para la categoría de peso pluma.

"Ésta es una pelea diferente, porque Jeremy Stephens ya es otro rival, porque cambió su mentalidad. Me gusta lo que ésta diciendo, que si no me muero no cuenta. Me hace sentir más seguro", señaló 'El Pantera' en la previa.

