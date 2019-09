¡Habla el campeón! Adam Cole aseguró que NXT será el programa más emocionante de la televisión

NXT comienza una nueva era, pues desde hoy miércoles 18 el show amarillo empezará a transmitirse en la señal de USA Network. Los luchadores están muy animados; especialmente, Adam Cole quien como actual campeón será la cara de la marca.

En una reciente entrevista con Sports Illustrated, Cole se refirió a este tema. "NXT va a ser el programa más emocionante de la televisión. Tenemos la oportunidad de que más personas nos vean. Sabemos que somos buenos y ahora queremos que todo el mundo lo reconozca. Este es el momento exacto que he estado soñando", declaró el monarca del show amarilla.

"Hay mucha presión detrás de mí ya que soy el campeón de NXT. Representó a una marca y eso me da bastante orgullo, debo estar a la altura de las expectativas. Si el programa no fuera bueno, no estaríamos en televisión", agregó.

Pero Adam Cole no estará solo, pues contará con el apoyo de Kyle O'Reilly, Bobby Fish y Roderick Strong, ya que juntos forma el 'stable' The Undisputed Era. Se conocen desde tiempo (estuvieron en New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor) y son uno de los grupos que actualmente domina NXT. Tendrán una gran responsabilidad en la pantalla chica.

► ¡'Su Majestad' aterriza! Roger Federer confirmó gira por Sudamérica en noviembre



► ¡Con la vuelta de Brock Lesnar! Repasa todos los resultados del SmackDown Live de Atlanta



► ¡No hay respeto para el 'rey'! Chad Gable destrozó la corona de Baron Corbin en SmackDown [VIDEO]



► ¡Quiere el título de WWE! Brock Lesnar apareció en SmackDown y atacó a Kofi Kingston con un 'F5' [VIDEO]