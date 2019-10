¡Habló el de AEW! Cody Rhodes se refirió a los abucheos durante el final de Hell in a Cell

El final de Hell in a Cell 2019 no fue del agrado del público presente. No les gustó para nada que el combate entre 'The Fiend' Bray Wyatt y Seth Rollins haya terminado por descalificación en una Celda Infernal. Por eso, abuchearon, querían reembolso y gritaron: "AEW , AEW".

Las reacciones sobre lo ocurrido no se hicieron esperar. Una de ellas ha sido la de Cody Rhodes, luchador de All Elite Wrestling, quien se refirió al tema durante una entrevista que le hizo Joe Cronin.

"Cuando comenzaron los abucheos, no estaba viendo el evento. Me enteré porque en mi teléfono celular no pararon de llegar mensajes y llamadas, y porque mis redes sociales estaban reventando", declaró Cody.

"El hecho de que hayan gritado AEW fue halagador. No soy una persona que se aprovecha de la situación, porque sé que todo eso afectó a uno de los luchadores. Este trabajo no es fácil, pero cada vez que escuchamos ese tipo de cánticos, nos hacen saber que estamos haciendo un buen trabajo", sentenció.

