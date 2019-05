¡Vuelve al ring! Exsuperestrella de WWE peleará en el Casino Battle Royale de Double Or Nothing

No tuvo que pasar mucho tiempo para que una exsuperestrella de WWE vuelva a un cuadrilátero de lucha libre. No, no será en NJPW o ROH. Será en el evento Double or Nothing, de la All Elite Wrestling (AEW ), este sábado 25 de mayo.

Se trata de Tye Dillinger. Así lo anunció la misma AEW en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que Shawn Spears -como ahora se llamará Dillinger- aparece y confirma su participación sosteniendo un naipe de 10 cocos. "Cuando las probabilidades están acumuladas, siempre apuestan por ti", se le oye decir a la exsuperestrella de WWE.

Tye Dillinger o Shawn Spears formará parte del Casino Battle Royale de Double Or Nothing en el preshow del evento. Recientemente, fue entrevistado por Sports Illustrated y dio algunos comentarios sobre esta pelea.

"Voy a ir a AEW porque creo en lo que están haciendo. Creo que ellos son una alternativa para los aficionados y que de verdad la audiencia está buscando algo diferente. Esta plataforma le va a dar a la gente exactamente lo que quiere", dijo Dillinger.

Y agregó: "Mi carrera ha tenido altos y bajos. Pero a lo largo de los últimos meses he tomado las riendas. Mi plan, actualmente, es mantenerme en una dirección fija. ¿Y qué mejor momento para demostrar que estoy en lo correcto que este sábado en Double Or Nothing?".

► Se suman a la delegación blanquirroja: se presentó a los representantes nacionales de vóley playa para Lima 2019



► ¿Les desearon éxito? Edge y Christian hablaron sobre AEW a días previos del Double Or Nothing



► ¡A celebrar con champagne! El australiano Caleb Ewan ganó la Etapa 11 del Giro de Italia 2019



► Sorprendió a los presentes: la magia que hizo Roger Federer durante su entrenamiento en el Stade Roland Garros [VIDEO]