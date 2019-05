Pelea inédita: Jon Moxley (Dean Ambrose) enfrentará a Pentagon Jr. en un evento independiente

Después de que salió de la WWE , muchos pensaron que tardarían en verlo de nuevo en un cuadrilátero, pero se equivocaron. Jon Moxley (Dean Ambrose) ya regresó a la acción. Y lo hizo en el evento Double or Nothing de la All Elite Wrestling ( AEW ).

En la pelea estelar de ese evento, Chris Jericho venció a Kenny Omega, pero no pudo festejar porque Moxley apareció y los golpeó a los dos. Sin embargo, tuvo un trató hacia especial hacia Omega, a quien le aplicó una especie de FU.



Tras finalizar el evento no se sabría cuando Jon Moxley volvería al ring. Pero eso se acabó. La empresa del circuito independiente Northeast Wrestling ha anunciado que el exluchador de WWE estará presente en su evento 'Prison Break'.

Y peleará nada más y nada menos que contra Pentagon Jr. El combate será el viernes 16 de agosto en el Mid Hudson Civic Center de Poughkeepsie, en New York. Será la primera vez que ambos se enfrente en un ring.

