¿Ya no va? The Undertaker no se presentaría en la convención de lucha libre Starrcast II

El primer evento de la All Elite Wrestling (AEW) , Double or Nothing, se va a realizar en Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo. Y durante ese fin de semana y en el mismo lugar también se va a llevar a cabo la convención de lucha libre, Starrcast II, exactamente del 23 al 26 de mayo.

Todo bien hasta allí. Pero los últimos días la web oficial de Starrcast II anunció que The Undertaker estaría presente. Esto alarmó a los fanáticos de la WWE que pensaron que 'El Hombre Muerto' se iría a la competencia.

Incluso, surgieron rumores de que el propio Vince McMahon estaría amargo por la presencia de su máxima superestrella en un evento que, según él, está relacionado con la AEW. Sin embargo, el Starrcast II ha retirado de su página web todo promoción de The Undertaker.

¿La razón? No se sabe. Pero, al parecer, 'El Enterrador' no estará en la convención de lucha libre que se realizará en Nevada. ¿Habrá forzado Vince McMahon a que se cancele la presencia de la máxima estrella de la WWE?