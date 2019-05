¿Lo habrá tomado bien? Triple H habló sobre la entrada de Cody Rhodes en AEW Double or Nothing

El NXT TakeOver XXV se realizará este sábado y como es costumbre Triple H habló con los medios para promocionar el evento. En la conferencia de prensa, The Game departió sobre temas como los nuevos títulos creados en WWE , los luchadores que no están peleando en los programas principales y sobre la entrada de Cody Rhodes en Double or Nothing.

Cuando le pidieron su opinión sobre Cody, Triple H respondió que la idea de romper el trono fue seguramente de Billy Gunn, porque es parte del espíritu de DX y es lo que harían en sus tiempos. Además, dijo que no le molestó para nada, pues no tiene tiempo para ver otros eventos.

El creador de NXT también se refirió a Tyler Breeze y aseguró que ahora forma parte de la marca amarilla, y que espera que consiga su oportunidad y que pase mucho tiempo allí. Sobre Harper y Chad Gable dijo que no siempre se puede dar impulso a todo el mundo, pero estaría dispuesto si fuera posible.

Por último, habló sobre la posibilidad de que los títulos en parejas de mujeres de la WWE y el cinturón 24/7 se defiendan en el show amarillo.

El NXT TakeOver XXV se podrá ver por WWE Network y tendrá como combate estelar el Johnny Gargano versus Adam Cole.

► Golden State Warriors vs. Toronto Raptors vía ESPN: se enfrentan en el Juego 1 de las finales de la NBA



► Combate Américas por Movistar Deportes y DAZN: sigue el evento de MMA que se celebra por primera en Perú



► Con suspenso: Del Potro derrotó en cinco sets a Nishioka y pasó a tercera ronda de Roland Garros 2019



► ¡A todo pulmón! Damiano Cima ganó la Etapa 18 del Giro de Italia 2019 rumbo a Santa Maria di Sala