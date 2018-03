A diferencia de RAW y SmackDown, en donde se sigue una pauta, las superestrellas tienen cierta libertad en los eventos en vivo de WWE. Por eso, en más de una oportunidad, los fanáticos aprecian alguna novedad que no se ve en televisión.

Y en el último evento en vivo de WWE en Trenton, Nueva Jersey, no fue la excepción. Esto luego de que AJ Styles se animara a bailar con The New Day en el ring. A ritmo de la trompeta de Xavier Woods, el 'Fenomenal' soltó unos pasos de baile.

Antes del anecdótico momento, Styles hizo equipo con The New Day. Así, derrotaron a Rusev, Aiden English, Chad Gable y Shelton Benjamin. La victoria estuvo a cargo del campeón de WWE, gracias a un 'codazo fenomenal' que le dio al 'cantante'.

Luego de que sus rivales se fueron del ring, The New Day intentó bailar con Styles. A pesar de que el 'Fenomenal' se opuso primero, terminó por ceder ante el carismático grupo y le regaló a los fanáticos de WWE unos pasos de baile.



Cabe señalar que AJ Styles se enfrentará en WrestleMania 34 ante Shinsuke Nakamura por el título de WWE. Mientras que The New Day se mediría contra Los Usos y The Bludgeon Brothers por los cetros en pareja.