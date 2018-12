En vísperas de Navidad, Vince McMahon reveló en RAW que la división femenina de WWE tendrá títulos en pareja; sin embargo, en SmackDown, no tuvo una buena bienvenida. Y es que el jefe tuvo una confrontación con AJ Styles en bastidores.

Cuando Vince McMahon estaba en la oficina, AJ Styles se acercó a saludar. Aunque le extendió la mano, el dueño de WWE no se acordó el nombre del excampeón'. "Tengo que preguntarte, ¿quién eres?", expresó.

A pesar de que el 'Fenomenal' se sorprendió por la pregunta, le respondió de inmediato. "Soy AJ Styles, dos veces campeón de WWE. SmackDown es la 'casa que construí'", contestó el luchador. A lo que Vince McMahon cuestionó sus declaraciones.

"Si esta es tu 'casa', por qué no vas a competir hoy. Daniel Bryan peleará esta noche, pero tú no. Te pareces a mí, ambos tenemos un 'animal' por dentro. Quiero que me lo demuestres", replicó Vince McMahon, quien abofeteó a AJ Styles.

Tras ello, AJ Styles no se aguantó y golpeó en la cara a Vince McMahon. "Sáquenlo de aquí", exclamó el jefe. Al final, parte del personal de WWE se encargó de sacar del cuarto al excampeón mundial.