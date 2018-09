Desde que firmó contrato con la WWE a inicios de 2016, AJ Styles ha demostrado ser uno de los mejores luchadores del planeta. Por eso, no es una casualidad que el 'Fenomenal' sea el actual campeón mundial de la compañía.

Lo curioso es que el legado de AJ Styles en la WWE pudo ser muy distinto al actual. Pues el mismo 'Fenomenal' reveló que Triple H sugirió cambiar el nombre a su personaje poco después de firmar contrato.

"Cuando Triple H y yo hablamos, me dijo 'no sé si podremos mantener tu nombre'. Le dije que no había problema, que podía usar el nombre que me dieran. Pero como tengo este enorme tatuaje de AJ en mi costado, eso podría ser un problema", explicó Styles en una entrevista con ESPN.

"Creo que funcionó bien porque no lo cambiaron ni me convirtieron en otra cosa. Era el mismo personaje que habían visto en otras empresas y con el que la gente ya estaba familiarizada e involucrada. Creo que fue un buen movimiento por parte de la WWE", agregó AJ Styles.

Este domingo, en Hell in a Cell 2018, AJ Styles pondrá en juego el campeonato mundial de la WWE en un nuevo enfrentamiento ante Samoa Joe.