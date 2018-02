La revolución femenina en la WWE le ha dado un gran protagonismo a las luchas de esta división durante los últimos grandes eventos de la compañía. Pero para Alexa Bliss , campeona de RAW, no es suficiente con protagonizar los combates estelares.

En la última edición del Monday Night RAW, Alexa Bliss acusó de sexismo a Kurt Angle por sus decisiones con respecto al Elimination Chamber. En este evento, a realizarse el 25 de febrero, la rubia deberá defender su cinturón en la cámara de eliminación, algo que no ocurrirá con el campeón universal, Brock Lesnar.

"Lo que estás haciendo es completamente injusto", aseguró Alexa Bliss. No puedo creer que hables de la revolución femenina cuando tomas estas decisiones. No se supone que nos deberían tratar por igual", le dijo la campeona a Kurt Angle, para luego criticar a Brock Lesnar.

"¿En el Elimination Chamber femenino el título está en juego, pero en el masculino no? ¿Entonces me estás diciendo que tu campeón, Brock Lesnar, se sentará a un lado a mirar quién gana? ¿Por qué no tengo ese privilegio, Kurt? ¿Es porque soy solo una mujer?", agregó Alexa Bliss.

"Merezco respeto como campeona", agregó Alexa Bliss, quien pondrá en juego su cinturón en Elimination Chamber en un duro combate ante Bayley, Mandy Rose, Mickie James, Sonya Deville y Sasha Banks. ¿Crees que tiene razón en reclamar a los directivos de la WWE?