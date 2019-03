¿Se va de WWE? Asuka publicó un misterioso mensaje tras perder su título ante Charlotte Flair

Fue una sorpresa que en el último WWE SmackDown, Asuka y Charlotte Flair tuvieran una pelea titular. Pero más sorpresa causó que 'La Reina', como se autodenomina Charlotte, ganara el combate y se convirtiera en campeona femenina del show azul.

Desde fines de enero, la atención se concentró en Becky Lynch, Ronda Rousey y Charlotte Flair. Y a Asuka la dejaron de lado, al igual que a todo el elenco femenino de SmackDown. La japonesa siguió peleando; sin embargo, parece que ya no se siente cómoda con esta situación.

El un tuit la ahora excampeona de SmackDown publicó un mensaje que dejó mucho qué pensar. "Se acabó", escribió. La publicación ha recibido muestras de apoyos por parte de sus fanáticos que consideran algo injusta lo que vive Asuka.

Otra luchadora que dejó un mensaje en Twitter fue Sonya Deville. Ella tenía que pelear contra Carmella, Mandy Rose y Naomi para definir quién se enfrentaría a Asuka en WrestleMania 35. Pero esta pelea no se dio; en su lugar, Charlotte tuvo un combate con la japonesa.

Tras culminar esa pelea, con la victoria de Charlotte, Sony Deville posteó: "Soy una persona muy paciente, pero déjenme decirles que cuando explote, no querrán estar en mi camino".

La gran pregunta es: ¿por qué se tomó esta decisión que perjudicó, principalmente a Asuka? Según el periodista Dave Meltzer, fue el propio Vince McMahon quien dio la orden.

" Vince no quiso poner a Asuka frente a cualquier luchadora en Wrestlemania 35. Por eso, decidió agregar un nuevo título al evento estelar. Tal vez se dieron cuenta que tenían demasiadas luchas en el evento y fue una forma de quitar una de ellas. ¿Le quieren buscar algún sentido a esta decisión? No lo hagan, no la tiene. No puede tenerla cuando cambias la historia cada semana", dijo Meltzer.

