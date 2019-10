Recuperó su título: Bayley se convirtió en la nueva campeona de SmackDown tras derrotar a Charlotte Flair [VIDEO]

Bayley llegó totalmente renovada al Friday Night SmackDown. Lo hizo con nuevo look, uno de chica mala: cabello corto y teñido de negro. Esto, al parecer, le dio las fuerzas necesarias para vencer a Charlotte Flair y convertirse en la nueva campeona del show azul.



¿Cómo lo logró? La 'Reina' estuvo a punto de aplicarle su llave 'Figura 4'. Pero, en un descuido, Bayley le jaló el cabello y le hizo un paquetito. Uno. Dos. Tres. Y, así, la chica que solía dar abrazos recuperó el título femenino que había perdido el último domingo en Hell in a Cell.

Bayley es la nueva campeona de SmackDown. (Foto y video: FOX Sports 3/ WWE)

Este Friday Night SmackDown se está llevando a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en Nevada. Será el primer día del Draft de WWE, que repartirá a los superestrellas entre las marcas de Raw y del show azul.



Hasta el momento, Becky Lynch, The OC (AJ Styles, Karl Anderson y Luke Gallows), Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Kevin Owens, Alexa Bliss, Natalya, The Viking Raiders, Stree Profits y Nikki Cross están dentro de Raw.



En tanto, SmackDown tiene a Roman Reigns, 'The Fiend' Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party y Heavy Machinery.

