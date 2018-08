Ser una de las principales contendientes al título femenino de SmackDown no parece ser suficiente para Becky Lynch. Así lo ha aclarado la estrella irlandesa de la WWE luego de caer ante la campeona Charlotte Flair el último domingo en SummerSlam 2018.

"He estado esforzándome en la división femenina de SmackDown durante meses, y Charlotte solo aparece y le regalan una oportunidad titular. Cuando tenía el combate ganado, ella, tan oportunista como siempre, llega y me roba la victoria. De nuevo, le regalan a ella el oro y a mí me dejan de lado", dijo Becky Lynch en una reciente entrevista con Gorilla Position.



Con respecto a las oportunidades que ha recibido por parte de los creativos de la WWE, Becky Lynch aseguró que su protagonismo en los eventos no es proporcional al espectáculo que está acostumbrada a dar dentro del cuadrilátero.

"En 2017 tuve un combate titular y fue a seis bandas en WrestleMania. No he recibido ninguna oportunidad justa. He demostrado ser la mejor, tanto de RAW como de SmackDown. Aun así no consigo una oportunidad. ¿Por qué? ¿No soy lo bastante rubia? ¿Es eso? ¿Es porque no tengo suficientes implantes? ¿Es eso? Me tratan como a la hijastra pelirroja de la división femenina", agregó Becky Lynch.



Con respecto al gran apoyo que recibe de los fans de la WWE, Becky Lynch aseguró que en un momento fue su prioridad crear una relación sólida con ellos, pero que ahora empezará a evaluar el asunto.

"El público siempre anima, ¿pero de qué sirve eso cuando no he logrado nada? Sigo teniendo un solo título, mientras Charlotte ha ganado siete, u ocho si cuentas el de NXT. ¿Se supone que debo estar satisfecha con eso? ¿Se supone que debo estar contenta? No es suficiente para mí", finalizó Becky Lynch.