¡Nadie la calla! Becky Lynch: "Charlotte, la gente no necesita una Reina. Necesita a 'The Man'" [VIDEO]

Becky Lynch se hizo presente en el WWE SmackDown Live que se está realizando en Ohio. Habló sobre su pelea en WrestleMania 35 y también tuvo una pequeña discusión con Charlotte Flair , una de sus rivales en el magno evento.



La 'Reina' del show azul se apareció por la rampa y dijo que nunca había visto a una persona que ha hecho poco por la empresa y que, sin embargo, pide mucho, refiriéndose a la irlandesa. Y luego añadió que ella es Miss WrestleMania.

Pero lo que más gusto al público fue la respuesta de 'The Man'. "Tú has estado al mando de la división femenina por cuatro años y no has hecho nada. Yo vengo y ahora somos el evento estelar de WrestleMania", señaló.

Y segundos después agregó: "Creo que el universo de WWE no necesita una reina, probablemente nunca la necesitó. Lo que la gente necesita es a 'The Man'". Por estas palabras la irlandesa recibió el aplauso del público.

