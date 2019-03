Fue sincera: Becky Lynch habló sobre la depresión que la aquejó antes de llegar a WWE

Becky Lynch está en todo su apogeo. Es, actualmente, una de las luchadoras más importantes de la WWE y por eso los medios especializados en la lucha libre quieren tenerla. Uno que recientemente ha conversado con ella es el Pro Wrestling Illustrated.

En la entrevista, ' The Man', como se hace llamar la irlandesa, habló sobre la depresión que sufrió en 2006 y sobre la posibilidad de convertirse en la primera mujer en ser parte de la pelea estelar de un WrestleMania.

"(Mi depresión) fue como si me muriera. Mi único objetivo en la vida era cambiar la percepción que la gente tenía de la lucha libre femenina, quería que nuestros combates importarán al público. Pero, de repente, me encontré perdida, sin metas. Sentía que había decepcionado a todos y estaba avergonzada", dijo Becky.

Y agregó: "Pensé que las puertas se estaban cerrando. Poco a poco entré en depresión. Cuando escribía, siempre ponía al final de mis textos que no había cumplido mis objetivos, que quería estar en WWE, pero que no sabía cómo. Fue horrible, pero felizmente el destino dio un giro y aquí estoy".

En cuanto a la posibilidad de ser parte del combate estelar de WrestleMania 35, Becky señaló: "Es mi meta. Me lo he prometido desde que ingresé a WWE. No sé si voy a ser la primera mujer en lograrlo, pero de hacerlo sería genial. Por supuesto, estaré con Ronda y Charlotte, pero yo soy quien ha hecho más interesante la historia".

