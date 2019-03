¡Habló The Man! Becky Lynch: "Sin mí no había pelea estelar en WrestleMania 35. Eso Ronda lo sabía" [VIDEO]

En fastlane 2019, Becky Lynch le ganó por descalificación a Charlotte Flair, gracias a la ayuda que recibió de Ronda Rousey y de esa manera consiguió su pase al evento más importante de la WWE : WrestleMania 35.

Tras esa victoria, ' The Man', como se hace llamar la irlandesa, fue entrevistada en el backstage por Kayla Braxton y dio unas declaraciones que seguramente no le gustarán a 'Rowdy'. Habló, específicamente, sobre el combate que tendrá contra Charlotte y Ronda en WrestleMania 35 por el título femenino de Raw.

"Esta pelea en WrestleMania la he obtenido por todo el esfuerzo que he hecho en estos últimos años. Debería ser un combate individual (contra Rousey), pero, por supuesto, hay personas que reciben oportunidades sin lucharla (refiriéndose a Charlotte)", señaló la irlandesa.

Y segundos después, agregó: "Ronda se está volviendo loca porque no sabe lo que quiere. Primero, me quería fuera del combate, luego dentro. Podía haberme sacado de la contienda, pero se dio que cuenta que sin Becky Lynch no hay evento principal".

Becky también habló sobre cómo Ronda se ha ido desmoronando en las diferentes actividades de lucha que ha participado. "Llegó a los Juegos Olímpicos, pero no pudo obtener el oro (en judo). Cuando estaba en la cima de las artes marciales mixtas, le ganaron y le dio un bajón. Acá en WWE lo hizo bien al principio, pero llegó alguien y le demostró quién era 'The Man'. Ella está en una situación que no puede manejar. Así que la voy a expulsar de WWE y recuperaré lo que es mío", sentenció.



