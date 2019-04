Becky Lynch no olvida a su gran rival: "Ronda Rousey no merece estar en WWE"

La última vez que Becky Lynch y Ronda Rousey se vieron las caras fue en el evento estelar de WrestleMania 35, en donde Charlotte Flair también participó. Aquella vez la irlandesa ganó y se quedó con los títulos femeninos de WWE. Sin embargo, Becky aún no ha olvidado la rivalidad que tuvo con 'Rowdy'.



La monarca de la división de mujeres de Raw y SmackDown recientemente fue entrevista por el medio US Magazine y tuvo fuertes palabras contra Rousey. "Ella solo sabe ganar, pero cuando cuando pierde, no sabe cómo manejar la situación", declaró The Man.

Y agregó: "Es una mala perdedora. No se ha hecho presente en WWE desde que perdió en WrestleMania 35. No la he visto en Raw, ni en SmackDown. Y estoy segura no la veremos en buen tiempo".

No obstante, también hubo algunos halagos. "Ronda es una gran deportista. ¡Es increíble! Nadie puede negar eso", dijo la irlandesa. Pero estos comentarios positivos duraron poco, pues luego volvió al ataque.

"Sin embargo, la lucha libre no es su pasión. Por eso me alegra haberla vencido, me alegra que haya salido de esta industria. No merece estar aquí. No ha respetado mi negocio. Si desea formar una familia, genial. Yo me haré cargo de este show", concluyó.



