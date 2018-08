Bill Goldberg , histórico luchador de la WCW, tuvo una fugaz y polémica segunda etapa en la WWE entre 2016 y 2017. Aunque llegó a adueñarse del título universal, la veterana estrella fue criticada por la poca duración de sus combates.

Tras un recordado feudo con Brock Lesnar, quien le terminó quitando el cinturón en WrestleMania 33, Bill Goldberg anunció su alejamiento de la WWE en abril de 2017. Y aunque nos descartó futuras apariciones, parece que solo volvería al cuadrilátero para enfrentar a otra leyenda: el Undertaker.

"Me gustaría tener ese combate si se pudiese hacer y la gente quisiese verlo. Aún soy capaz de hacerlo. Porque sentarme aquí y decir que me gustaría tener ese combate significa que lo estoy pidiendo... No estoy pidiendo nada, solo digo que, si se diese el caso, no diría que no", explicó Bill Goldberg.

Sobre el careo que tuvo con el Undertaker en Royal Rumble 2017, Bill Goldberg aseguró que, aunque la gente se emocionó, en el fondo él sabía que esa historia no podría continuar.

"El problema con eso es que a veces no somos capaces de darle a la gente lo que quiere. Ya no estoy en WWE, nunca tuvimos una oportunidad de estar juntos en el ring más allá de un cruce de miradas. Aquella noche fue agridulce, porque sabía que no iba a haber una continuación", agregó Bill Goldberg.