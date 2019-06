Duelo de gigantes: Braun Strowman venció a Bobby Lashley en una 'lucha de brazos', pero no pudo celebrar [VIDEO]

Braun Strowman y Bobby Lashley estuvieron presentes en el Monday Night Raw para promocionar la pelea que tendrán en el evento WWE Super ShowDown. Y no tuvieron mejor idea que enfrentarse en una 'lucha de brazos'

A pesar de que el 'Superman Negro' usó todas sus fuerzas, no pudo vencer a Strowman. Lashley se quedó picón, así que agarró talco y se lo lanzó en la cara al gigante. Después, lo atacó y lo culminó con un 'Running Powerslam'.

Bobby Lashley atacó a Braun Strowman después de que este lo venciera. (WWE)

El Monday Night Raw de esta semana se celebra en la ciudad de Austin, en Texas, y será el último antes del evento Super ShowDown, que se llevará a cabo en Arabia Saudita este viernes 7 de junio. The Undertaker hará su regreso en este show rojo.



En la primera pelea de la noche, Drew McIntyre y The Revival derrotaron a Roman Reigns y a The Usos. Para lograr el triunfo, tuvieron la ayuda de Shane McMahon. Luego, el cuarteo atacó al 'Perro Mayor' hasta hacerlo trizas.

