¡Paren todo! Brie Bella no descarta volver al ring para luchar por el campeonato en parejas 

Parece que la pesadilla de sus fanáticos no se haría realidad. Brie Bella anunció en sus redes sociales, durante el nuevo episodio de Total Bellas, que podría volver por última vez al ring para luchara por los Campeonatos femeninos por parejas de WWE.

Brie Bella en el último Total Bellas. (YouTube)

Durante el episodio, centrado en la lucha entre Nikki Bella y Ronda Rousey, con Brie Bella acompañando a su hermana en el ringside, las hermanas Bella estuvieron muy activas en las redes sociales. Muchos fans enviaron mensajes mostrando su apoyo -y también su tristeza- por el adiós de Brie.

Las hermanas Bella estuvieron muy activas en redes. (Captura) Las hermanas Bella estuvieron muy activas en redes. (Captura)

Muchos fanáticos intentaron tentar a la superestrella para que hiciera su regreso y luchara por los Campeonatos femeninos por parejas de WWE. Cuando uno de ellos les preguntó sobre esa posibilidad, la cuenta respondió que "Nikki sigue diciendo que nunca digas NUNCA". ¿No descarta regreso?



Cabe recordar que Brie anunció hace unos días su retiro definitivo de WWE en el episodio de Total Bellas. "He decidido que después de Evolution, me retiraré de forma definitiva. Completamente. Me encanta WWE, pero lo único que he aprendido es que no puedo hacerlo todo. Simplemente no puedo", quien se centrará en su familia. Igual, se hará extrañar.

► ¡La 'Marea Azul'! Circolo derrotó a la San Martín y forzó a una tercera final de la Liga Nacional



► ¡Dominó a 'Su Majestad'! Thiem venció a Federer y se coronó campeón del Masters 1000 Indian Wells 2019



► ¡Maestro! Mira la gran jugada que hizo Roger Federer en la final del Masters 1000 de Indian Wells [VIDEO]



► Otra baja más: Juan Martín del Potro no jugará el Miami Open 2019 por lesión