Ya no hay marcha atrás: excampeona de WWE se retiró de forma definitiva de los cuadriláteros

Una mala noticia para los amantes de la lucha libre profesional. Una superestrella muy querida de la WWE acaba de anunciar su retiro de los cuadriláteros. Su decisión la dio a conocer en el programa Total Bellas.

Se trata de Brie Bella. "El último combate que tuve fue en Evolution 2018, pero ya no pelearé más. Me voy a retirar. Me encanta WWE, pero no se puede hacer todo en la vida", dijo la peleadora ante la presencia de sus familiares que estaban reunidos en la playa, entre los que se encontraban su hermana Nikki Bella, Daniel Bryan y su madre.

Como era de esperarse, la noticia sorprendió a los presentes. Especialmente a Nikki Bella, quien dijo estar confundida por el anuncio de su hermana y se extrañó de que no le haya consultado antes de tomar esa radical decisión.

Brie Bella también aprovechó para decir que se mudara a Phoenix de forma permanente, mientras su esposo, Daniel Bryan, siga trabajando en WWE. La excampeona solo quiere dedicarse a su familia.

