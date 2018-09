Desde que Bobby Lashley reapareció en el cuadrilátero de la WWE en abril pasado, tras diez años de ausencia, los fanáticos vienen soñando con un posible choque de gigantes ante Brock Lesnar.

Si bien nunca ha tenido una lucha ante Brock Lesnar, Bobby Lashley aseguró que está bastante interesado en concretar este enfrentamiento. En especial, por las constantes comparaciones que se hacen sobre su estilo sobre el ring.

"No estaba desanimado cuando no me eligieron como su rival. Mas bien estaba un poco molesto. Desde que volví a WWE, siempre ha habido una comparación, y nuestros caminos nunca se han cruzado", explicó el excampeón de ECW en entrevista con The Big J Show.



"Estoy esperando a que ocurra. Creo que hay mucha gente que también está esperando. Es algo que va a ser electrizante, es algo que tiene que ocurrir", agregó Bobby Lashley, quien no descartó enfrentarse a Brock Lesnar en una jaula de MMA (artes marciales mixtas).

"La verdad es que no me importa mucho dónde sea. De cualquier forma, sería una gran lucha", aseguró Bobby Lashley, quien tiene un récord profesional de 15 victorias y 2 derrotas en MMA.