La bestia no tuvo piedad: Brock Lesnar hizo trizas a Seth Rollins, pero no canjeó su maletín [VIDEO]

Un hecho extraño ocurrió en el WWE Monday Night Raw de Austin, en Texas. Brock Lesnar salió para atacar a Seth Rollins. Lo hizo añicos; sin embargo, a pesar de que estaba un árbitro presente, la 'Bestia Encarnada' no canjeó su maletín.

Minutos antes Rollins había salido al ring para decir que Brock Lesnar le había faltado el respeto a la industria. Y luego tuvo una pequeña pelea con Baron Corbin. En ese momento, sonó la música de Lesnar y eso distrajo al arquitecto, por lo que no pudo evitar el 'End of Days' del lobo solitario. Después, volvió a sonar el tema de Brock y está vez si apareció el dueño de maletín, y destrozó a Rollins.



El campeón universal tuvo que ser atendido por los médicos de la empresa y fue llevado en una ambulancia. Becky Lynch, su enamorada, lo acompañó.

El ataque de Brock Lesnar a Seth Rollins. (WWE)

El Monday Night Raw de esta semana se celebra en la ciudad de Austin, en Texas, y será el último antes del evento WWE Super ShowDown, que se llevará a cabo en Arabia Saudita este viernes 7 de junio. The Undertaker hará su regreso en este show rojo.



En la primera pelea de la noche, Drew McIntyre y The Revival derrotaron a Roman Reigns y a The Usos. Para lograr el triunfo, tuvieron la ayuda de Shane McMahon. Luego, el cuarteo atacó al 'Perro Mayor' hasta hacerlo trizas. Becky Lynch también se hizo presente en el show y se fue contra Charlotte Flair y Lacey Evans.

