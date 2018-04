Cuando muchos fanáticos ya daban por hecho que perdería el título Universal ante Roman Reigns, Brock Lesnar sorprendió y retuvo el cetro de WWE. Sin embargo, lo más llamativo de la lucha fue el sangrado que tuvo el samoano en los momentos finales.

Aunque aún se desconoce el momento exacto del golpe o cómo ocurrió, Roman Reigns terminó con la cara bañada en sangre. Tal parece que no estaba previsto este hecho, pues luego de la pelea Brock Lesnar tuvo una discusión con Vince McMahon.

Sin embargo, no es la primera vez en WWE que Brock Lesnar hace honor a su apelativo de 'Bestia' y deja malherido a sus rivales. Y es que el campeón Universal algunas veces no mide su fuerza y termina castigando más de lo previsto a los demás.

Por eso, en Depor, hacemos un recuento de las veces que Lesnar dejó sangrando a sus oponentes de turno en WWE. Contando con lo que le hizo a Roman Reigns en WrestleMania 34, la 'Bestia' ha protagonizado seis momentos.

Brock Lesnar: las veces que dejó sangrando a sus rivales

Brock Lesnar vs The Undertaker en Hell in a Cell 2002. (WWE/YouTube)