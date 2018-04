Brock Lesnar no ha sido tímido al hablar sobre su situación en la WWE. A pesar de ser el campeón universal, el hecho de volver a la UFC le llama mucho la atención, a tal punto de dejarlo todo tras WrestleMania 34.



Roman Reigns, su rival y retador al título de la WWE, es el favorito a llevarse el título. En especial porque Brock Lesnar solo ha defendido el cinturón en cuatro ocasiones desde que lo ganó, en WrestleMania 33.



Esta situación se agrava aún más cuando se ve el claro interés de Brock Lesnar por pelear en UFC. Hace menos de un mes, apareció junto al presidente de la compañía, Dana White.



Su tiempo en la WWE dependerá de lo que suceda en WrestleMania 34. El lunes pasado, Paul Heyman, su manager, reveló que si su representado no gana, no volverá a aparecer en Raw.