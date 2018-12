Cesaro y Sheamus tendrán una dura prueba en TLC 2018 cuando defiendan sus títulos en pareja ante The Usos y The New Day en TLC 2018. Y en el último WWE SmackDown previo al evento, los campeones tuvieron una batalla.

Eso sí, un duelo diferente al que están acostumbrados, pues se trató de un duelo de rap contra The Usos. Y de moderadores estuvieron los miembros de The New Day. Los primeros que agarraron el micrófono fueron los campeones.

Cesaro y Sheamus empezaron con la melodía de Ice Ice Baby del rapero Vanilla Ice."Todos deténgase, colaboren y escuchen, pues The Bar está de vuelta con un nuevo invento", fueron las primeras palabras de los campeones en pareja.

Luego le tocó el turno a The Usos, quienes en el pasado tuvieron una batalla de rap contra The New Day. Sin embargo, al final, todos se agarraron a golpes, pero Cesaro y Sheamus salieron librados del ataque.