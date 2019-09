¡En menos de un minuto! Chad Gable derrotó a Mike Kanellis con un candado al tobillo [VIDEO]

Chad Gable salió al escenario para hablar sobre Baron Corbin y del torneo King Of The Ring. Sin embargo, fue interrumpido por Mike Kanellis , quien apareció para demostrarle a su esposa que el "tamaño sí importa".



Sin embargo, Mike no pudo cumplir su objetivo, pues Chad Gable lo venció rápidamente (en menos de un minuto). Primero, le aplicó un par de suplex y segundos después, un candado al tobillo. Kanellis no aguantó el dolor y se rindió.

Así Chad Gable derrotó a Mike Kanellis en SmackDown. (Foto y video: FOX Sports 3/ WWE)

Este SmackDown Live, que se celebra en el Chase Center de San Francisco, en California, es el último que se emitirá los martes en la noche. Y es que ahora el programa se llamará Friday Night SmackDown, debido a que el show se muda a FOX, cuyo estreno es este viernes 4 de octubre.



En este programa azul, también se continuará el camino a Hell in a Cell, evento en donde solo hay pactadas, por el momento, dos peleas con luchadores de RAW: Seth Rollins contra 'The Fiend' Bray Wyatt por el título universal; mientras que Becky Lynch tendrá que defender su cinturón femenino de Raw ante Sasha Banks. Ambos enfrentamientos serán en la caja de acero.

