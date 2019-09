¡Continúa su reinado! Kofi Kingston venció a Randy Orton y retuvo el título de la WWE [VIDEO]

Randy Orton lo tenía todo controlado pero se confió y perdió ante un Kofi Kingston que lo sorprendió al final del combate con un 'Trouble in Paradise'. De esta manera, el miembro de The New Day retuvo su título de la WWE.



La 'Víbora' le había aplicado un RKO, pero Kofi aguantó la cuenta de tres poniendo su pie en la cuerda. Segundo Después, Randy le quiso hacer su famosa patada en la cara, pero Kingston lo esquivó y sorprendió a Orton con un 'Trouble in Paradise'. Cuenta de tres y victoria para el campeón de la WWE.

Así ganó Kofi Kingston. (Foto y video: WWE/ FOX Action)

La tercera edición del Clash of Champions -que vuelve a la programación de la WWE tras no celebrarse el año pasado- se lleva a cabo en el Spectrum Center de Charlotte, en Carolina del Norte y es un evento en donde todos los títulos estarán en juego.



Este show comenzó con dos peleas en el Kick-Off. En la primera, Drew Gulak derrotó a Humberto Carrillo y a Lince Dorado, y retuvo el título de la división de peso crucero; mientras que en la segunda, AJ Styles también retuvo el cinturón de los Estados Unidos tras vencer a Cedric Alexander.

