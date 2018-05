The Rock es quizás uno de los nombres más importantes en la WWE , pero no por ello deja de rendirse ante otros. Conor McGregor lo llegó a inspirar y no dudó en dedicarle emotivas palabras en su cuenta de Instagram .



El exluchador de la WWE vio el documental de Conor McGregor , cinta donde habla de su camino para llegar a ser campeón de UFC. Esto inspiró a The Rock y decidió hacer una publicación en Instagram en honor al irlandés.



"Este documental es una gran forma de ver el interior de Conor McGregor como un exitoso hombre de negocios. Lo mejor de su éxito es que siempre está trabajando para ello", fue el mensaje de The Rock .



Pero 'The Notorious' no se quedó callado. "Muchas gracias. Tu ética de trabajo me inspira y aprecio mucho tus palabras. Te respeto", finalizó el peleador.



Conor McGregor está entrenando para regresar a la jaula, mientras que The Rock ya está retirado de la WWE , aunque suele hacer apariciones esporádicas.